Poděbrady v létě osadí solárními panely sportovní halu, příští rok zimní stadion

„Chceme jít také nějakou cestou soběstačnosti, tohle je první krok,“ řekl Červinka. Fotovoltaika s výkonem 19,7 kW přibude na střeše haly v červenci nebo srpnu. „Pro výkon do 20 kW není třeba žádné zvláštní povolení, to jste schopni spotřebovat v domácnosti,“ doplnil Červinka.

Solární panely na zimní stadion by měly mít výkon zhruba dvacetkrát větší. „Tam je to ale administrativně náročnější, bude to delší proces, zařízení s výkonem kolem 400 kW už například musí odsouhlasit přenosová síť,“ řekl Červinka. Návrh na osazení panelů na zimní stadion počítá s jedenáctimilionovou investicí, město by ji chtělo provést příští rok.