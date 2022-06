Příbram má stále zájem o polikliniku. Chce ji s krajem vyměnit za jinou budovu

Město za polikliniku nabídlo domeček u hornického muzea a doplacení zbylé hodnoty nemovitosti. Hejtmanství však peníze nechce. Polikliniku by raději vyměnilo za střední průmyslovou školu, což je pro město nepřijatelné. Radnice však ochotna jednat o směně za jinou budovu, řekl ČTK starosta Jan Konvalinka (za ANO).

„My jsme kraji nabídli směnu za hornický domek s doplatkem, kraji se to nepozdává, chce po nás některou z budov, ve kterých sídlí střední školy. Původně měli zájem o průmyslovku, to je ale úplně nepředstavitelná věc. Jsem ochoten jednat s krajem o směně za jinou budovu, nikoliv za budovu střední průmyslové školy,“ uvedl Konvalinka.

Radnice poukazuje na to, že budova průmyslové školy je spjatá s historií Příbrami a město do ní dost investovalo. Hornický domeček by kraj mohl přenechat Hornickému muzeum Příbram. Mluvčí hejtmanství David Šíma ale ČTK už dříve řekl, že kraj požaduje místo peněz dorovnání hodnoty například prostřednictvím odpovídající nemovitosti. Konvalinka uvedl, že hejtmanství si nyní nechává zpracovat posudky a řeší majetkoprávní dispozice.