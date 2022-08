Provoz na trati do Mšena zůstane minimálně do června, kraj zvažuje zrušení

I když by spoje měly nahradit autobusy, obce argumentují jejich nevhodností pro turisty, zvláště cyklisty, nedostatkem řidičů autobusů v celém regionu, nedostatečnými parametry silnic i nevytížeností jiných spojů v regionu.

Zástupci obcí se ve středu sešli se zástupci kraje. Výsledkem setkání bylo posunutí termínu případného ukončení provozu na trati s tím, že budou další jednání. „Mělníku se jedná především o zachování víkendové a turistické dopravy,“ řekl Schweigstill. Podle něj je dráha turistickým přístupem do lokality. Pokud budou obce o zachování provozu na železniční trati nadále usilovat, zřejmě na něj budou muset i přispět. „Bude se hledat kompromis,“ doplnil místostarosta Mělníka Milan Schweigstill (za STAN).

Vedení některých obcí též podle místostarosty Mělníka kritizovalo nenávaznost jízdních řádů z Ústeckého kraje, což může řadu lidí odradit od využití železnice. Nahrazení autobusy považuje za nevhodné nejen kvůli personálním potížím dopravcům, ale v regionu jsou podle něj na silnicích místa, kde se například autobus nevyhne ani s osobním autem. Úspory by se měly podle Schweigstilla hledat napříč systémem a také uvažovat o alternativní podobě veřejné dopravy, kterou by zajišťovaly třeba mikrobusy, v některých obcích by mohly být řešením i dopravci na objednání.