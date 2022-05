Uplynulá zima stála středočeské silničáře méně, bude víc peněz na letní údržbu

Letos bude možné díky nižším nákladům dát o 100 milionů korun víc do letní údržby, stále to ale není dostatečné. „Pro nás to má tu výhodu, že oproti loňské zimě máme 100 milionů, které můžeme použít pro letní údržbu,“ uvedl ředitel krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger. I s touto částkou navíc, je však podle něj celkový objem prostředků na běžnou letní údržbu stále nedostatečný. Nyní je to 570 milionů korun a cestáři by potřebovali zhruba dvojnásobek, aby zvládli dělat vše, co by měli. „A musíme si také uvědomit, že dodavatelé mají ve smlouvě inflační doložku, takže ti ji samozřejmě využili,“ dodal Lichtneger.