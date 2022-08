V Pečkách chtějí příští rok postavit modulární dům s šesti sociálními byty

„Aktuálně je cílem co nejrychleji vytvořit důstojný domov občanům Česka i Ukrajiny. Budeme proto rádi, pokud se našeho výběrové řízení s prvky architektonické soutěže zúčastní co nejvíce dodavatelů,“ uvedla starostka města Alena Švejnohová. Pilotní projekt by podle ní mohl odstartovat podobné stavby v dalších obcích. V Pečkách plánují pro modulární domy pozemky nedaleko nově vznikající zástavby. „Stavba by měla jít velmi rychle, doufáme, že lidé by mohli bydlet už na přelomu jara a léta příštího roku,“ doplnila Švejnohová.