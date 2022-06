Vesnicí roku ve Středočeském kraji je Kostelní Lhota na Nymbursku

„Neměli jsme vůbec žádné indicie, že vyhrajeme, bylo to velké překvapení,“ řekl k ocenění starosta Tomáš Drobný (Za rozvoj Kostelní Lhoty). Podle něj je to ocenění všem místním, kteří se zapojují do společných aktivit. „Komise určitě viděla, že lidem se tady dobře žije,“ doplnil. Obec získala do vlastnictví kostel Nanebevzetí Panny Marie, který se v posledních třech letech povedlo významně opravit. Za velký úspěch považuje Drobný i opravené komunitní centrum s novou knihovnou.