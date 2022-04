Z třídírny vajec v Městci Králové na Nymbursku týdně odejde 6,5 milionu vajec

Společnost sem sváží vejce ze svých čtyř slepičích farem. V chovu nosnic a produkci vajec, které tvoří zhruba třetinu celkové výroby, patří Proagro mezi největší producenty v Česku. Společnost má také chov prasat a brojlerů a vyrábí organické hnojivo. Za loňský rok čeká předseda představenstva Josef Luka výrazný pokles zisku, způsobil ho zejména růst cen krmných směsí. „Předběžně by zisk mohl být kolem 12 milionů korun,“ řekl Luka.

„Část loňského roku to bylo velmi náročné, vejce se tolik neprodávala, výkupní cena byla nízká, ale náklady raketově rostly, trochu se to spravilo až od září,“ uvedl ředitel pobočky v Městci Králové Zdeněk Mlázovský. Zhruba 80 procent z ceny vejce dnes podle něj tvoří náklady na krmení, které loni narostly až o 60 procent.

Proagro prodává přes 90 procent vajec přes odbytovou společnost Zlatá vejce za dohodnutou cenu. Průměrná loňská cena byla 1,7 koruny, aktuálně je to 2,3 Kč za vejce z klecového chovu a 2,7 Kč z podestýlkového chovu. Z třídírny se vejce expedují především do obchodních řetězců, menší část do maloobchodu.