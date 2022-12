Zoopark Zájezd otevřel v pavilonu Latinská Amerika nový tropický skleník

Pavilon Latinská Amerika je návštěvníkům přístupný od letošního léta. Jsou v něm například drápkaté opice a mary slaništní. Nyní přibyl biotop tropického pralesa osazený rostlinami z Jižní a Střední Ameriky, obývají ho čtyři druhy plazů. A chystá se místo pro další živočichy. „Plánujeme v dohledné době expozici doplnit o tangarovité pěvce, kteří rovněž spadají do zoogeografické oblasti Jižní a Střední Ameriky. Díky svému menšímu vzrůstu sem perfektně zapadnou,“ popsal kurátor expozice Jiří Marek.

Zoopark Zájezd je otevřený každý den. V zimním období až do začátku března je to od 10:00 do 16:00.