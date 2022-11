Cesta k Pravčické bráně bude přístupná jen o víkendech, pokračuje kácení stromů

Stezka na Pravčickou bránu se po dvou měsících otevřela 1. října. „Chtěli jsme alespoň částečně pomoci zachránit turistickou sezonu, shazovaly se menší kameny, kácelo to, co bylo u cesty. Teď se na místo vrátíme a budeme pokračovat,“ uvedl Salov. V pracovní dny bude uzavřený také zámeček Sokolí hnízdo, kde bude provozovatel pokračovat v údržbě. Uzavírka cesty bude vyznačená v terénu, u vstupů do pracovního prostoru budou hlídky, aby se návštěvníci nedostali do míst, kde by jim hrozilo nebezpečí.