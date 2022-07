Kvůli opravě trati a nádraží v Krupce na Teplicku čeká cestující výluka

Náklady na stavbu jsou zhruba 1,67 miliardy korun. Správa železnic uzavře nepřetržitě od pondělního rána do večera 8. srpna jednu z traťových kolejí v úseku Krupka - Teplice. Z tohoto důvodu nahradí ČD osobní vlaky linky U3 po dobu výluky v pracovní dny autobusy. Rychlík, spěšné vlaky a ostatní osobní vlaky pojedou bez omezení. „Vlivem výluky může u těchto vlaků dojít ke zpoždění,“ uvedla Jana Hinterholzingerová z ředitelství Českých drah.

Ve stanici Krupka-Bohosudov má Správa železnic v plánu opravu kolejiště a zřízení nové zastávky v blízkosti železničního přejezdu, kde budou dvě vnější nástupiště. Současná stanice Krupka-Bohosudov se vrátí ke svému historickému názvu Bohosudov. Práce zahrnují opravu výpravní budovy. „Rekonstrukce musí splnit potřeby osobní i nákladní dopravy, tedy především bezpečný a bezbariérový nástup a výstup cestujících a možnost obsluhy vleček zaústěných do stanice,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

V úseku Chabařovice - Bohosudov vloni skončila oprava části kolejí, úsek bude dokončen v příštím roce. Rekonstrukce kolejí mezi Bohosudovem a Teplicemi začala v dubnu a potrvá do listopadu. Do 8. srpna je vyloučena 2. traťová kolej, poté se výluka přesune do 1. koleje.