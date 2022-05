Lidem v Jirkově vadí žabí kvákání, sepsali kvůli tomu petici

V petici stojí, že žabí kvákání každoročně narušuje noční klid a spánek obyvatelům v přilehlé oblasti. „Pro nesnesitelný hluk trvající od večera do rána není ani možné mít na noc pootevřená okna,“ stěžují si signatáři. Autor petice Jiří Šindelář dále v petici napsal, že žabí kvákání do městské obytné oblasti nepatří.

Peticí se aktuálně zabývá odbor životního prostředí radnice. Jednou z možností podle vedení města je, že majitelé zahradnictví žáby z jezírka přesunou do některé z okolních nádrží. „Naproti zahradnímu centru stojí panelák, kde jsou asi dva nebo tři vchody. Podle mě to těmto lidem asi vadí,“ řekla místostarostka města Dana Havlátková Jurštaková (ODS). „Věřím, že to může být nepříjemné,“ dodala.

Zahradní centrum dalo jezírko vybudovat před několika lety jako ukázku své práce. Lidé si u něj mohou při nákupech odpočinout. „Jezírko tam je přes pět let a každé jaro řešíme, že si někteří lidé v panelákách stěžují,“ řekla vedoucí centra Petra Kostelejová. Uvedla, že žáby si pro své námluvy vybraly nádrž samy, centrum je tam nevypustilo. „Nevím, co bychom s nimi měli udělat, vyhodit je nemůžeme. Na druhou stranu za tím panelákem je přivaděč, což je uměle vytvořený vodní tok a žáby tam jsou také. Předpokládám, že kvákají stejně jako u nás,“ podotkla vedoucí. Obojživelníci navíc nádrž opouštějí, pracovníci totiž každoročně jezírko čistí vysokotlakým proudem. Odstranění žab z jezírka by tak podle Kostelejové bylo kontraproduktivní.

Pokud by přišlo na stěhování zvířat, musel by s tím podle Zlaty Vančurové z jirkovského odboru životního prostředí souhlasit krajský úřad. „Z hlediska ochrany přírody v podstatě není důvod zasahovat, protože migrace žab je přirozená záležitost,“ uvedla Vančurová. Doplnila, že se vypraví na místo, aby zjistila, jaké druhy obojživelníků v jezírku jsou.