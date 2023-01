Litvínovské strojírny vzdělávají budoucí zaměstnance ve vlastní škole

Společnost, která dodává větrné tunely do celého světa, koupila kvůli tomu objekt v centru Litvínova. ČTK to dnes řekl výkonný ředitel společnosti Martin Joch.

První studenti a učňové nastoupili do školy v září loňského roku. K dispozici mají pronajaté prostory v jedné z litvínovských středních škol. Do dvou učňovských oborů a jednoho maturitního nastoupilo 43 žáků. Od září 2023 se otevřou další dvě třídy. „Důvod založení vlastní školy je v podstatě v lidském faktoru. Chceme si studenty vyučit a některé si i nechat. V okolí je velké množství průmyslových podniků, víme od nich, že mají podobný problém jako my a otevření školy vítají,“ uvedl Joch.

Strojírny koupily za šest milionů korun budovu bývalého centra celoživotního vzdělávání. Škola by po opravě prostor měla být tam. Náklady na rekonstrukci podnik odhaduje na 11 až 15 milionů korun. Odborný výcvik mají studenti a učňové přímo ve strojírnách, které jsou vybaveny moderními stroji. „Jsou šikovní. Pomalu to všichni dostávají do rukou,“ řekl ČTK mistr odborného výcviku Jan Holeček. „Je to tu pěkný a navíc asi takovouhle práci budu mít pořád,“ řekl ČTK David z nedalekého Oseka, který studuje obor strojní mechanik.