Most nabízí až dva miliony korun lékařům za vybudování ordinace

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele města v daném oboru. V rozpočtu radnice na program vyčlenila čtyři miliony korun. Hlásit se mohou lékaři do konce července. Do konce září město rozhodne o poskytnutí dotace. Předložit musí žadatel kromě dokladu o vzdělání také prohlášení minimálně dvou zdravotních pojišťoven s významným zastoupením pojištěnců z Mostu.

Ordinace musí být zprovozněna do šesti měsíců od poskytnutí dotace. Podmínkou přidělení dotace je zajištění provozu ordinace minimálně pět let od zahájení provozu. Žadatel se ve smlouvě s městem zaváže, že bude mít do tří let od obdržení dotace zaregistrováno minimálně 1000 pacientů.