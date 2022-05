Na komíně teplárny u Mostu se vylíhly tři samičky ohroženého sokola

Do hnízdní budky ve výšce 130 metrů se sokoli vrátili podeváté. ČTK to dnes řekla mluvčí teplárny Miloslava Kučerová.

Komín komořanské teplárny se pro sokoly stěhovavé stal už tradičním jarním bydlištěm. „Sokoli dokáží na stejném místě hnízdit i 15 let. Občas se dějí i výměny, třeba když se jeden z páru zraní. Běžnější ale je, že zůstávají na jednom místě,“ uvedl ornitolog Václav Beran, který mladé sokoly okroužkoval. Rodiči je pravděpodobně stále stejný pár, nicméně s určitostí to říci nelze, neboť se doposud nepodařilo odečíst kroužky. Ornitolog proto do budky vložil fotopast, která snad umožní zjistit identitu rodičů mláďat.