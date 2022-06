Plánovaná vysokorychlostní trať by měla zkrátit cestu z Prahy do Mostu

„Nová trať výrazně zkrátí jízdní doby mezi Prahou a severozápadními Čechami. Cestující by po dokončení VRT Podřipsko a Poohří měli ve vlaku z Prahy do Mostu strávit zhruba 40 minut. Nyní trvá cesta zhruba dvě hodiny. Provoz na VRT Poohří by měl být zahájen kolem roku 2035,“ uvedl tiskový mluvčí Správy železnic Jan Nevola.