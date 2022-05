Po dvouleté pauze se v Ústeckém kraji uskuteční velké festivaly a kulturní akce

S ohledem na proticovidová opatření se v roce 2020 velké akce nekonaly, loni se uskutečnily ve skromnějším duchu nebo je pořadatelé zcela zrušili. To byl i případ festivalu Rock for Churchill ve Vroutku u Podbořan na Lounsku. „Festival chystáme, doufáme, že letos už žádná omezení nepřijdou. Těšíme se, že se uskuteční s tolika fanoušky, kolik jich bude chtít přijít,“ řekl za organizátory Jaromír Telenský.

Vstupenky zakoupené pro rok 2020, potažmo rok 2021 jsou platné. Pořadatelé oznámili, že letos se koná festival naposledy. Dvacet let jej připravovala stejná parta lidí, kterým do života postupně vstoupily povinnosti v podobě rodiny a práce. „Kombinace toho všeho u nás v posledních letech vyvolávala pochybnosti, zda ještě máme čas, šťávu a energii pouštět se do tak velkého dobrodružství, jakým Rock for Churchill v současné podobě je. Tento rok jsme to rozsekli a shodli jsme se, že tý šťávy máme tak akorát na jeden poslední ročník,“ uvedli pořadatelé na webu. Festival se uskuteční 26. a 27. srpna