Pomník obětem komunismu v podobě lavičky vznikl v Rohatcích na Litoměřicku

Impulsem ke vzniku pomníku bylo to, že jedna z původní rodin odmítla před čtyřmi lety u příležitosti vzniku republiky čestné občanství. „Řekli, že se k nim Hrobce nezachovaly nikdy dobře, tak nás napadlo udělat pomník,“ řekla starostka obcí Hrobce a Rohatce Kateřina Hlaváčová (nez.). Spolek Pro lepší budoucnost pak oslovil ty, kteří se do rodných míst vrátili. „Chtěli jsme, aby to nebyl monument, ke kterému budeme chodit klást věnce, ale aby to bylo součástí života v obci, aby to sloužilo lidem,“ uvedla Hlaváčková.