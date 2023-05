Použitý kuchyňský olej lze odevzdat na vybraných pumpách v Ústeckém kraji

Chemička Orlen Unipetrol následně zajistí svoz do rafinérie, kde se olej vyčistí a přemění v biopalivo. Výzkumný projekt technologie čištění a recyklace kuchyňských olejů potrvá do roku 2024. Následně by se takové biopalivo mohlo začít využívat komerčně. Novinářům to dnes řekli zástupci skupiny Orlen Unipetrol a České zemědělské univerzity.