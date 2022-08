První velká fotovoltaická elektrárna ČEZ by mohla stát v Tušimicích

V Ledvicích u Teplic rok a půl funguje testovací fotovoltaická elektrárna. ČEZ se zavázal do roku 2030 vybudovat obnovitelné zdroje o výkonu šest gigawattů, převážně fotovoltaické elektrárny v ČR, téměř 50 procent podle Kaliny bude v Ústeckém kraji.

Fotovoltaické elektrárny budou vznikat podle Kaliny na pozemcích, které jsou součástí klasických elektráren. Využijí se úložiště popílku nebo výsypky dolů. „V letošní roce začneme stavět první menší elektrárny, ale ta velká by měla začít vznikat v příštím roce. Jsou to elektrárny, které získaly podporu z modernizačního fondu,“ uvedl Kalina, který je ředitelem divize obnovitelná a klasická energetika. Při výstavbě obnovitelných zdrojů a jejich provozu využije ČEZ podle Kaliny zaměstnance dodavatelských firem Severočeských dolů, které patří do skupiny ČEZ.