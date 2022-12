Psychiatrické oddělení v Mostě modernizovalo postupy léčby

V Ústeckém kraji poskytuje aktuálně psychiatrickou péči oddělení v ústecké a mostecké nemocnici, a to pouze pro dospělé. Dětská psychiatrická nemocnice je v Lounech. Před necelým rokem převzal Albrecht do té doby uzavřené oddělení v Mostě. „Podařilo se obnovit poradenství pro ostatní oddělení, obnovili jsme ambulantní činnost a založili tzv. neurostimulační centrum, což je unikátní zařízení, které využívá biologické léčebné metody,“ uvedl.

Pracoviště je akreditované pro psychiatrii i psychologii a zabývá se i výzkumem. Získalo grant na zkoumání aspektů moderní magnetické stimulace, což je metoda, která nevyžaduje anestezii. Po pohovoru a vyšetření se pacient usadí do křesla a dostane na hlavu zařízení, které posílá impulzy do různých oblastí mozku, které se nacházejí pod cívkou. Lze tak ovlivnit různé neuropsychiatrické stavy. Pacient dochází na ambulantní sezení opakovaně.

Součástí biologických metod v psychiatrii je i tzv. elektrokonvulzivní terapie (ECT), pro kterou se v minulosti vžilo označení elektrošoky. „Je to nejbezpečnější a nejúčinnější léčba těch nejzávažnějších stavů. Je to život zachraňující výkon v celkové anestezii pomocí regulovaného proudu,“ popsal Albrecht. ECT ročně podstoupí v České republice okolo 1000 pacientů, celosvětově zhruba milion ročně. Využívá se například u pacientů se sebevražednými sklony. „Kolem roku 2015 bylo v Česku 1500 sebevražd ročně. Počet úmrtí při dopravních nehodách je nižší. A kolik peněz se dává do stavby dálnic a kolik do psychiatrie,“ podotkl primář.