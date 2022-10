Secesní kašna v Děčíně se po letech chátrání dočká obnovy

Návrhy lze předkládat do 30. ledna příštího roku, poté je posoudí odborná komise. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí radnice Luděk Stínil.

Přesné repliky soch dnes už není možné vytvořit, protože se nedochovaly dokumenty, podle kterých by je bylo možné vyhotovit. Právě to je důvodem vyhlášení soutěže. „Podmínkou památkářů a komise u volné tvorby je, aby sochy odpovídaly velikostně a proporčně, ale není určeno, z jakého materiálu by měly být,“ podotkl náměstek primátora Tomáš Brčák (ODS).