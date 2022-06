Silnice vedoucí ústeckou Výstupní ulicí se dočká opravy asi za 70 milionů

Oprava by mohla začít ještě letos, trvat bude nejméně rok. „Ještě tento týden bychom měli mít všechny podklady ke stavebnímu povolení,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a majetku na ústeckém magistrátě Dalibor Dařílek. Součástí rekonstrukce silnice, která je v havarijním stavu, bude také nové veřejné osvětlení, doplnění pruhů pro cyklisty a úprava kanalizace.

Podle Dařílka by mělo dopravní omezení spočívat ve zúžení jízdních pruhů. Komunikace disponuje ve směru na Dobětice předjížděcím pruhem, opravovat by ji měla vítězná firma po polovinách. „Bude to pak záležet na zhotoviteli, zda vyjde vstříc naší žádosti, aby se silnice zcela neuzavírala,“ dodal Dařílek.