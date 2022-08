Tunu vážící glóbus z budovy banky v Ústí skončil v muzejním depozitáři

Tunu vážící glóbus ze střechy z původní banky v Ústí nad Labem skončil dnes po náročném transportu v depozitáři místního muzea. Šest metrů vysokou obří plastiku dostalo muzeum darem od majitele objektu. Převoz byl na muzejnících. Vypořádat se museli s naložením, vyložením a umístěním monumentálního exponátu do depozitáře. „Detailně jsme si mohli glóbus osahat, bylo to vskutku namáhavé. Ale díky tomu jsme zjistili, že nese stopy zřejmě po druhé světové válce. Záplatované jsou na něm tři průstřely,“ řekl vedoucí historického oddělení Martin Krsek.

Dekorace utrpěla při sundávání ze střechy i při převozu. Teď bude v suchu uložena v depozitáři, který plánuje muzeum v budoucnu otevřít pro veřejnost. Pak by si ji zájemci mohli prohlédnout zblízka. „Převzetí plastiky do vlastnictví muzea nevylučuje do budoucna v případě dohody s majitelem budovy ani její návrat na původní místo,“ uvedl ředitel muzea Václav Houfek.