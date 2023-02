Turisty do oblasti Hřenska by po požáru mohly přitáhnout tzv. shuttle busy

Tzv. shuttle busy budou turisty vozit k výchozím bodům turistických tras. Pilotní testování nové dopravy mezi Meznou, Hřenskem a Hájenkami by mělo začít v dubnu. Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj). Kromě autobusů vznikne alternativní trasa pro pěší Tři prameny – Mezná a počítá se s novým značením cest a mapami na informačních tabulích, vyplynulo z dnešní schůzky ke zmírnění dopadů loňského požáru na turistický ruch.

„Hledali jsme alternativu, kterou bychom umožnili turistům vytvořit turistický systém, aby se nemuseli vracet stejnou cestou zpět, což nejde,“ uvedl náměstek. Důvodem je uzavření cest jak po požáru, tak po kůrovcové kalamitě. Z toho důvodu začnou po půlhodinách jezdit v okolí Hřenska speciální autobusy. „Ze Hřenska by jezdily na Meznou a Mezní Louku a zpět přes Hřensko a Janov až na Hájenky,“ řekl Řehák. Na celou sezonu provoz autobusů vyjde asi na dva miliony korun. Kraj chce, aby část přispěl národní park.

Edmundova soutěska byla v národním parku pro turisty velkým lákadlem. Loďky nevyjely od té doby, co začalo v parku hořet, a obec dál počítá škody. Pánek nevyloučil, že požádá stát o kompenzaci. Úřad bude navíc nucen propustit některé své zaměstnance, kteří provoz lodiček zajišťovali. Soutěsky v roce 2019 navštívilo téměř 400 000 lidí, loni to bylo o 57 procent méně. Liší se zájem také o jednotlivé soutěsky. Zatímco loni navštívilo Edmundovu soutěsku asi 117 000 lidí, k Divoké soutěsce si našlo cestu asi 14 000 výletníků. Národní park pak v roce 2019 navštívilo 1,24 milionu lidí, loni to bylo okolo půl milionu turistů.