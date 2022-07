Ústecký kraj rozdělí filmařům přes tři miliony, chce podpořit jejich tvorbu v kraji

Filmaři mohou žádat o podporu především na hrané filmy, seriály a jejich epizody od 27. července do 10. srpna. „Dotační podpora přiláká do našeho kraje filmaře, což je přínosné nejen pro místní podnikatele, ale jde také o propagaci a dobré jméno regionu, a to nejen při natáčení samotném, ale také při následných propagačních aktivitách k filmu,“ uvedl náměstek pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).