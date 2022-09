V Teplicích začala oprava památkově chráněné budovy vlakového nádraží

Cílem je vrátit objektu v novorománském stylu jeho původní vzhled. Druhá etapa prací, která se teď připravuje, se bude týkat vnitřku rozlehlého nádraží.

Rekonstrukce se několikrát posouvala. Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda řekl, že nejprve byla na řadě nádraží, kterými projde více cestujících. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že pro naplánované investice bylo složité najít finance. O opravě nádraží v Teplicích rozhodlo to, v jakém je budova stavu a její historická hodnota. Práce provede společnost Chládek & Tintěra za 236 milionů korun, celkové náklady včetně projektové dokumentace podle Kupky přesáhnou 300 milionů korun.

Současná výpravní budova v lázeňském městě pod Krušnými horami pochází z roku 1858. Rozsáhlý objekt, který je o deset metrů delší než hlavní výpravní budova v Praze, postavila soukromá Ústecko-teplická dráha. „Pro naše předchůdce to byla příležitost ukázat, že dokážou postavit větší nádraží než v Praze, udělali to velkoryse. Na nás je, abychom dokázali vrátit historickému dědictví krásu a další úkol bude najít pro něj nějakou funkci,“ uvedl Kupka. Podle Svobody je právě největší výzvou to, co umístit do objektu. „Zvažujeme formu PPP projektu,“ uvedl ředitel Správy železnic.

Největší komplikací je podle ředitele stavební firmy Jana Kokeše zapracování jednotlivých požadavků památkářů na realizaci. Repliky musí být co nejpřesnější. Kromě několika tisíc metrů čtverečních fasády či střech firma obnoví 59 sloupů a 350 oken. „Máme tady pět různých typů oken, které musíme individuálně řešit, památkáři musí souhlasit s použitím metod oprav,“ uvedl. „Je to na úkor technologií, nemůžeme použít moderní postupy, přesto se do toho pouštíme, protože je to krásná stavba,“ uvedl Kokeš. Na práce má firma 18 měsíců, ovlivnit je může počasí. Náklady budou podle Kokeše vyšší, než je cena určená soutěží, a to i s ohledem na válku na Ukrajině, jejíž důsledky působí problémy i ve stavebnictví.

Teplice čekaly podle primátora Hynka Hanzy (ODS) na opravu nádraží 30 let. „Je to vstupní brána do lázeňského města a je pro nás malý zázrak, že oprava začala,“ uvedl. Město připravuje revitalizaci okolí nádraží a jedná se Správou železnic o využití jejího vnitřku. Sloužit například k pořádání plesů, jako tomu bylo v minulosti, už nejspíš nebude. „Máme dva kulturní domy a sál nepotřebujeme, ale umíme si představit, že by tu byl nějaký hotel, hostel,“ uvedl Hanza.