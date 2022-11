V Teplicích začaly stavební práce na tzv. Živém domě, kde bude komunitní centrum

Čtvrtstoletí prázdná vila se zahradou, která je uprostřed bytové zástavby, sloužila jako jesle a později domov pro děti do tří let. Poté zůstala vila opuštěná a chátrala. Salesiáni objekt koupili před třemi lety za devět milionů korun. Hlavním investorem je Salesiánská provincie. Dalšími významnými dárci jsou město Teplice, na rekonstrukci přispělo pět milionů korun, biskupství v Litoměřicích, německá nadace Kirche in Not a individuální dárci.