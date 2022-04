Z chomutovského kina Praha by mohl vzniknout prostor pro začínající podnikatele

Město dostalo několik nabídek na prodej objektu do soukromých rukou, ty ale radnice odmítla. „Takový majetek města prodávat nechceme. Proto už teď opravujeme dům bývalé vojenské správy a Coworkino v chátrajícím kině Praha je další skvělou příležitostí pro oživení centra města,“ řekl k investičnímu záměru primátor Marek Hrabáč (ANO).

Rekonstrukce si vyžádá značné náklady, ale díky tomu, že je budova řadu let nevyužívaná, má status brownfieldu. Radnice tak chce získat dotace od ministerstva průmyslu a obchodu. Nyní je projekt ve fázi zpracovávání dokumentace pro stavební povolení. Součástí nově opravených prostor by měly být otevřené kanceláře či jednací místnosti. Srdcem domu zůstane bývalý kinosál, který bude hostit přednášky, workshopy, prezentace a řadu dalších veřejných i neveřejných akcí. Část bývalého kina naplní také recepce, kavárna a další služby.

„Chomutovské Coworkino by se mohlo stát specializovaným prostorem s veškerým zázemím pro práci a setkávání nezávislých profesionálů z různých oborů, pedagogů, podnikatelů, umělců i studentů – místo pro svobodný kariérní růst,“ vysvětlil budoucí funkci domu Dinda. Dodal, že název kreativně spojuje historii domu, tedy kino, a jeho novou tvář - prostor pro spolupráci aneb coworking. „Celým prostorem by se, co se týče designu, měla vinout filmová tematika tak, aby vtipně i citlivě odkazovala na známou historii tohoto domu,“ dodal.