Zoopark Chomutov v prosinci otevře expozici mořských medúz

Návštěvníci se mohou těšit na osm akvárií, to největší je tři metry dlouhé. Vyrobit se musela až v Japonsku. „Jsou vyrobená z akrylu a na tak velké akvárium by se v Čechách nenašla dostatečně velká pec,“ uvedl Adam Krampera ze společnosti, která zooparku akvária dodala. Všechna akvária jsou kulatá. „Medúzy neumí dobře plavat, i v mořích a oceánech se nechávají unášet proudem. Podobně to bude v našich akváriích, kde bude voda cirkulovat. Kdyby byla hranatá, medúzy by se zasekly v rohu,“ uvedla jednu ze zvláštností těchto mořských živočichů ředitelka.