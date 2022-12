Charitativní kavárna skautů z Moravských Budějovic se letos otevře podesáté

Loni se ve prospěch nemocných dětí podařilo vybrat přes 181 000 korun, byl to za devět let rekord. V obdobnou sumu věří organizátoři i letos. „Moc v to doufáme, že to bude obdobná částka. A třeba se dostaneme i o něco víc, protože od prvního ročníku částka pravidelně stoupala,“ řekla Netíková.

Přímo ve skautské klubovně je možné navštívit charitativní obchod, nabízí šály, čepice, ponožky, drobné šperky i vánoční dekorace. Jsou to dary lidí, kteří tím do sbírky přispívají, výtěžek je součástí výnosu ve prospěch nemocných dětí. Sbírka je otevřená ve spolupráci s městem Moravské Budějovice od 1. do 28. prosince. Přispět do ní mohou lidé i prostřednictvím účtu 315417505/0300. Do sbírky půjde i výtěžek z prodeje obrázků vystavených v moravskobudějovické Besedě.