Dny lidové architektury v Třebíči umožní i návštěvu nepřístupných staveb

Dny lidové architektury se konaly poprvé v roce 2013. Podle Bureše to byl rok, kdy by 200. narozeniny oslavil významný jihočeský lidový umělec a zedník Jakub Bursa. "Tam (do Jihočeského kraje) jsme tedy umístily první Dny (lidové architektury), byla to vlastně oslava tohoto řemeslníka. A protože to mělo docela úspěch, rozhodli jsme se ve Dnech lidové architektury pokračovat každý rok, v podstatě to budeme přesouvat z kraje do kraje, abychom ukázali velice zajímavou a různorodou tvář lidové architektury v naší republice, “ řekl Bureš. Mezi hlavní organizátory patří Kotěrovo centrum architektury.