Faráře Toufara od soboty připomíná v Arnolci bronzová busta

Dnes odhalenou bustu vytvořil sochař Stanislav Müller. Náklady hradila obec, která kvůli tomu vytvořila sbírku a shromáždila v ní 240.000 korun. „Socha se připravovala 11 let. Od nápadu, přes materiál, umístění, výraz ve tváři a podobně. Nejedná se pouze o portrét. Snažil jsem se o zachycení několik symbolů odkazujících na to, jak hluboce věřící člověk to byl či jak byl spjat s krajem a rodnou obcí. Pro mě osobně to byla velká čest na soše pracovat a zároveň chci poděkovat obci Arnolec za důvěru a speciálně panu starostovi za jeho osobní zápal pro tuto věc,“ řekl Müller. Dodal, že Toufarův odkaz je v současnosti vysoce aktuální. Ať už se jedná o lidský, duchovní či politický rozměr. „Vznik tohoto díla v tuto dobu je věru potřeba,“ řekl sochař.