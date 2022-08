Festival Trampský širák u Štoků bude letos poprvé čtyřdenní

Trampský širák se koná pravidelně první zářijový víkend. Prodloužení podle Solara souvisí s větším zájmem účinkujících. „Každý rok přijde třeba kolem 500 nabídek od kapel, které tam chtějí hrát. Samozřejmě napěchovat do dvou dnů 500 kapel nelze, takže je to vždycky složité vybrat, které tam budou hrát. Ode mě je to (prodloužení festivalu) takový pokus, uděláme takové předkoncerty, uvidíme, jestli se to lidem bude líbit,“ řekl Solar.