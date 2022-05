Jihlava chce žádat o dotace na úpravy továrny Modeta u zoo pro nové využití

Na zpracování projektové dokumentace dnes zastupitelé po hodinové debatě schválili deset milionů korun z peněz, které městu zůstaly z loňského hospodaření. „My ten dům musíme opravit, protože je náš a není v dobrém stavu,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava). Zároveň přiznala to, že se ve vedení města zatím nepodařilo najít jednoznačnou shodu na tom, co by v bývalé továrně mělo vzniknout. Mluví se například o restauraci a návštěvnickém centru. Pomoci by měla studie proveditelnosti, která byla podle primátorky zadaná před 14 dny.

Někteří jihlavští politici by podle Koubové chtěli, aby nové aktivity v bývalé továrně měly dopad na celé město, jiní ji vidí víc jako prostor pro potřeby zoo, která také patří městu, a další by chtěli využít průmyslový areál hlavně pro byznys. „Já si myslím, že se to dá všechno spojit,“ řekla.

Někteří zastupitelé dnes mluvili o tom, že by kvůli nejasnostem bylo lepší projekt odložit. Připomínali i to, že město plánuje víc velkých investic, včetně stavby víceúčelové arény. „My bereme, že ta akce má někdy proběhnout, ale zároveň říkáme, že je rozumné za prvé vědět, jak to bude financováno, za druhé, co tam bude,“ řekl Jiří Pokorný, předseda finančního výboru a zastupitel za opoziční ANO, k přípravě dokumentace na opravy továrny u zoo.

Podle Koubové by ale Jihlava potřebovala mít příští rok stavební povolení, aby nepřišla o možnost financování této investice z národních zdrojů zaměřených na brownfieldy. Podle radnice by mohlo jít o projekt celkem za více než 200 milionů korun.

Pro uvolnění peněz na projektovou dokumentaci nakonec zvedlo ruku 20 zastupitelů, deset bylo proti. Čtyři zastupitelé se hlasování zdrželi.

Nemovitosti u zoo Jihlava koupila koncem roku 2016 za 29 milionů korun. Továrna pocházející z počátku 20. století byla později rozšiřovaná. Při podpisu kupní smlouvy město uvedlo, že areál zabírá přes 1,2 hektaru pozemků. Výrobce plavek a sportovního oblečení Modeta Style zůstal v části továrny v nájmu.