Moravské Budějovice připravují cyklostezku asi za 25 milionů korun

Cyklostezka povede od koupaliště po Šustovu ulici. „Původní záměr byl naprojektovat cyklostezku, která by pokračovala podél řeky (Rokytky) dál, ale byl by to tak velký projekt, že by měl pak menší šanci vzejít v život, protože by to bylo mnohem dražší,“ řekl Švaříček.