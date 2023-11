Muzeum ve Velkém Meziříčí připravilo výstavu ke 130 letům své existence

Vernisáž výstavy bude 23. listopadu. ČTK to řekla ředitelka muzea Irena Tronečková.

Statut muzeu potvrdilo město až v roce 1917. Nikdy se nedočkalo vlastní budovy. Stěhovalo se z hospodářské školy do reálného gymnázia. V roce 1930 získalo prostory v budově radnice. Po roce 1948 se stěhovalo na zámek. „Bylo to opravdu rychlostěhování, protože pracovníci muzea to museli stihnout za tři dny,“ řekla Tronečková. Na radnici přitom mělo muzeum k dispozici už 11 místností. Zámek muzeum neopustilo ani po roce 1995, kdy dostali původní majitelé zámek zpět v restituci.