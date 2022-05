Na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou začaly opravy ambitu za víc než sto milionů

„Teď je tam holá zeď, ale naštěstí víme, jak to vypadalo původně,“ řekl děkan římskokatolické farnosti Vladimír Vojtěch Záleský. Projekt s rozpočtem okolo 118 milionů korun, jehož součástí je také oprava varhan kostela, je dotovaný z evropských fondů. Dodal, že do ambitu potom farnost umístí křížovou cestu, která tam vždycky byla, protože tato venkovní chodba sloužila poutníkům jako útočiště a zároveň jako místo, kde mohli rozjímat. „Tak, jak jsme vrátili na Zelenou horu zvony, musí se vrátit i křížová cesta. Chceme, aby byla skutečně nadčasová, nádherně umělecky zpracovaná,“ uvedl kněz.

Opravy ambitu byly zahájené letos zjara. „Teď je taková ta fáze, řekl bych, špinavá, kdy se odstraňuje to, co tam nepatří,“ uvedl Záleský. Řemeslníci například začali otloukat sanační omítky udělané před 20 lety, které už jsou vyžilé. Nové omítky by měly být co nejvíc podobné původním vápenným. Práce jsou na několika místech, turistické prohlídky podle Záleského omezovat nebudou. Podotkl, že se na Zelené hoře zvyšuje i počet svateb.