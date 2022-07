Polnou projel průvod historických kočárků. Mohla by to být nová místní tradice

„S manželkou jsme členy skupiny Nostalgie, která se zabývá sbíráním starých kočárků, retrokočárků. Sami vlastníme sbírku kočárků značky Liberta z let 1969 až 1973,“ řekl Jahoda. Ve sbírce za 1,5 roku její existence nashromáždili 31 kočárků, vedle Liberty i kočárky zahraničních značek. Jedním z nejstarších je secesní kočárek, který byl vyroben kolem roku 1890. Některé kočárky Jahoda renovuje, na jiných už musí pracovat odborník. Cílem ale není to, aby vypadaly jako nové. „To už by se ztratilo to, co historické kočárky mají mít,“ řekl Jahoda.