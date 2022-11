První hospic Vysočiny staví kraj v Havlíčkově Brodě. Zaplatí ho s pomocí dotace

„Určitě jsme rádi, že to, o co jsme tolik minulých let usilovali a na čem jsme pracovali, že se děje,“ řekla ČTK předsedkyně spolku Ludmila Novotná. Připomněla dárce, kteří pomohli s přípravou stavby. „Celá projektová dokumentace byla financovaná z darů občanů Vysočiny, to si myslím, že si taky zaslouží pozornost,“ řekla.

Paliativní péče se podle Novotné poslední roky podstatně zlepšila. Domácí hospicová péče podle ní funguje velice dobře obzvlášť na Vysočině, přesto je řada pacientů, o které nemůže rodina pečovat, uvedla podle vlastních zkušeností s touto péčí. „Jsou občas situace, kdy pro pacienty hledáme lůžkový hospic, a pak je posíláme do Chrudimi, do Brna nebo do Čerčan, a to je strašná škoda, protože ty rodiny to mají daleko,“ řekla.