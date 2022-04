Třebíč začala schvalovat podoby předzahrádek podle nového manuálu

O schválení podoby nové předzahrádky už požádali další provozovatelé. „Bavil jsem se s městským architektem a kupodivu neměl s nikým žádný problém, že by někdo přišel s něčím, co je v rozporu s manuálem,“ řekl starosta Třebíče Pavel Pacal (Pro Třebíč). S architektem se mohou domlouvat na tom, jak sladit podobu předzahrádky s požadavky manuálu. „Je ochotný pomoci i s tvarováním, případně i s tím, že město vyhlásilo dotační titul právě na pořizování předzahrádek,“ řekl Pacal. Provozovatelé mohou dostat na novou předzahrádku až 15 tisíc korun a na reklamu až 10 tisíc korun. Jsou také osvobození od placení poplatku za užívání veřejného prostranství. Podle městské vyhlášky se v Třebíči platí za čtvereční metr podle místa a účelu užívání poplatek od čtyř do 100 korun.