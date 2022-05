V Černovicích na Pelhřimovsku musí lidé šetřit s vodou, aby nedošla v létě

„Zatím se u nás neprojevuje, že by někomu voda netekla, ale vidíme na stavu podzemních zásob a na vydatnosti pramenišť, že se to přes zimu zase nedoplnilo tak, jak bychom potřebovali,“ řekl ČTK starosta. Po zkušenostech z minulých let předpokládá, že v létě může znovu nastat situace, kdy bude potřeba vodu do vodojemu dovážet. „V některých místních částech s tím bojujeme skutečně téměř každý rok. Je to spíše výjimka, když nějaké problémy s vodou nemáme,“ řekl.