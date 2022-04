V Havlíčkově Brodě loni ubylo o čtvrtinu odpadu v popelnicích, který končí na skládce

Množství směsného odpadu z popelnic se v přepočtu na jednoho obyvatele meziročně snížilo o 49 kilogramů na 144 kilogramů. Velké rezervy ale město podle místostarosty Zbyňka Stejskala (ODS) pořád má u odpadu, který lidé vozí do sběrných dvorů.

Kvůli evidenci objemných odpadů odevzdávaných ve dvou sběrných dvorech v Havlíčkově Brodě proto letos radnice zavedla odpadovou kartu, kterou se lidé musí prokázat. Obyvatelé města tam mohou dát odpad bezplatně, což se netýká podnikatelů, kteří za to platí. Někteří lidé podle místostarosty jezdí s odpadem neúměrně často.

„Teď to postupujeme životnímu prostředí, aby zjistili, jak je to možné. Protože jestli někdo navštíví sběrný dvůr během jednoho čtvrtletí třiatřicetkrát, tak to není v pořádku,“ uvedl Stejskal. Objemného odpadu podle údajů městského odboru životního prostředí loni na jednoho obyvatele města připadlo 139 kilogramů, což je podle odboru podstatně víc, než je průměr v kraji i v ČR.