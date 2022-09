V Havlíčkově Brodě postaví tělovýchovná jednota novou halu, přispěje na ni i město

Zastupitelé se pondělním usnesením zavázali k tomu, že město poskytne tělovýchovné jednotě i zbývající peníze, pokud by se jí nepovedlo dohodnout s krajem. „Protože to je pro nás klíčová stavba a chceme sportovcům pomoci,“ řekl místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

TJ Jiskra má přibližně 1500 členů, dvě třetiny tvoří mládež do 20 let. Funguje tam 14 sportovních oddílů. „Máme sportovní halu, která už je přes 20 let stará a její prostory jsou nedostačující,“ řekla ČTK tajemnice jednoty Michaela Slavíková. Uvedla, že početná jsou družstva volejbalu, házené, basketbalu, moderní gymnastiky nebo atletiky. Přes týden je hala obsazená do večerních hodin, oddíly ve městě trénují i ve školních tělocvičnách.