V jihlavských základních školách stoupla cena oběda i o čtyři koruny

Platba za celodenní stravu ve školkách spadajících pod Mateřskou školu Mozaika se od října zvýší o pět korun. Za děti do šesti let zatím rodiče platí 39 korun, od října to bude 44 korun.

Například Základní škola Otokara Březiny zvedla tento měsíc cenu oběda o tři koruny. Za žáky do deseti let rodiče platí 28 korun a pro žáky do 14 let tam jídlo stojí 30 korun.