V Kamenici nad Lipou začalo 16. Hračkobraní. Hračky nabízí 13 českých výrobců

Hračky ze dřeva, kovu, látek nebo keramiky tam do neděle bude nabízet 13 českých výrobců. Přijel i havlíčkobrodský výrobce krasohledů a po letech výrobce stavebnice Merkur. Velký zájem mají děti o tři desítky tvořivých dílen, které jsou na nádvoří i v sálech zámku.

Vedoucí pořadatelské správy kulturních zařízení města Petr Pech byl s úvodním zájmem lidí spokojený. „Všechno se u nás odvíjí od počasí, protože je to akce, která sice probíhá i vevnitř, ale větší část je venku,“ řekl ČTK.

Zájem o české hračky podle Pecha je. „Alespoň co mám ohlasy od těch výrobců. Někteří nám třeba říkají, my tady tolik neprodáme, ale poznáme to potom třeba na Vánoce, na objednávkách,“ uvedl. Některé zájemce museli pořadatelé kvůli omezenému místu i odmítnout.