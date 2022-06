V želivském klášteře se stal opatem Tadeáš Robert Spišák, vystřídal opata Šimka

Kanonie premonstrátů v Želivě to oznámila na svém webu . Volba se uskutečnila 31. května. Spišák je 52. želivským opatem, úřad mu byl svěřený na deset let.

„Do služby byl uveden generálním opatem řádu Josem Woutersem,“ uvedli premonstráti ve zprávě. Novému želivskému opatovi bude letos 40 let. Narodil se v roce 1982 v Košicích.

„Jsem na Vysočině už téměř 18 let, takže se zde cítím opravdu jako doma, zakořenil jsem zde,“ řekl Spišák. Přál by si, aby klášter byl nadále místem přijetí. „Aby kdokoliv, kdo sem přijde, vnímal, že klášter je zde pro všechny, nejen pro křesťany,“ řekl. Setkávat by se chtěl také s křesťany jiných denominací. Kanonie má 31 členů, většina působí ve farnostech.