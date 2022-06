VAK v Havlíčkově Brodě chce pomocí membrán zlepšit využívání bioplynu z odpadních kalů

Tento „zelený“ plyn bude dodávat do plynárenské sítě, která vede touto částí města. Z bioplynu tam zatím v kogeneračních jednotkách vyrábí teplo a elektřinu. Plánovaná technologie má podle ředitele vzhledem k nynější situaci na energetickém trhu velký potenciál. Už se objevuje v čistírnách odpadních vod v zahraničí, v Česku se testuje. Havlíčkobrodská firma by chtěla projekt s předpokládanou hodnotou okolo 40 milionů korun dokončit příští rok. „Pokud se nám to podaří, měli bychom být první v republice,“ řekl ředitel společnosti Jan Kadlec.