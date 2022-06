Ve vsi Habří na Žďársku je od jara malé muzeum, exponáty se našly na půdách

Ve vesničce Habří na Žďársku je od dubna malé soukromé muzeum. Přibližuje život na statku i dávnou historii místa v údolí řeky Bobrůvky.

Výstava Tajemné Habří a svobodný statek je v nemovitosti s popisným číslem 1. „Je to rodný statek mého manžela. První písemná zmínka o statku je z roku 1555 a jeho rodina, rod Volavých, je tady od roku 1625, alespoň co se dochovaly listiny,“ řekla autorka výstavy Andrea Buchtová. Doplnila, že podle úlomků keramiky nalezených při opravách by stáří domu mohlo být i okolo 800 let. „Takže asi už v raném středověku tady něco stálo, nevíme v jaké podobě,“ uvedla.

Ve statku nejdřív Buchtovi provozovali penzion. „My jsme žádné muzeum dělat nechtěli,“ podotkla Andrea Buchtová. Dřív pracovala jako vedoucí veřejně přístupné secesní vily Löw-Beer v Brně, historie Habří ji zajímala. Před třemi lety se rozhodla zaznamenat to, co se už traduje jen mezi pamětníky. „Vznikl z toho nápad, že udělám nějakou publikaci, protože se mi dostávaly do ruky i staré listiny a fotky od těch rodin, se kterými jsem mluvila,“ řekla.

Od příbuzných a dalších lidí v okolí pak začala dostávat také stoleté předměty, které zůstaly po sklepech a v truhlách na půdách. Hodně věcí se našlo i na samotném statku, včetně torza slunečníku hraběnky ze sousedního Mitrova.

Historie Habří, které teď má dvě desítky stálých obyvatel, je podle Buchtové pořád trochu zahalená tajemstvím. Tamní dvory zmiňuje už listina z roku 1342. Byly to jen svobodné dvory. „Pravděpodobně to souviselo s tím, že se tady těžilo stříbro, možná i zlato. Byla to zvláštní vesnice, byli to svobodníci, nebyli to poddaní, měli speciální výsady,“ uvedla.