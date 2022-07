České radiokomunikace nechaly odstřelit nevyužívané věže vysílače u Topolné

Pro dva 270 metrů vysoké stožáry v krajině mezi Uherským Hradištěm a Zlínem neměly ČRa využití, jejich údržba navíc byla nákladná. Bourání stožárů začalo dnes ráno. „Mezi sedmou ráno a patnáctou odpoledne probíhají demoliční práce. Máme na to demoliční firmu, která je provádí. Jsou to odborníci. Postarají se o všechno. Sundají to a pak to odvezou k dalšímu zpracování,“ uvedla mluvčí ČRa Anna Tůmová.

Demolici stožárů ČRa dlouhodobě připravovaly. „S úřady okolních obcí a starosty jsme jednali delší dobu. Takhle velká záležitost a demoliční práce tohoto charakteru se nedají udělat najednou. Už delší dobu to řešíme, potřebovali jsme veškerá povolení od příslušného stavebního úřadu, životního prostředí a dalších. Takže to není tak, že by to nevěděli,“ řekla Tůmová.

Vysílač v Topolné ukončil provoz loni na silvestra, kdy Český rozhlas kvůli finanční náročnosti definitivně přestal vysílat na středních a dlouhých vlnách. Právě pro AM vysílání stožáry sloužily. V provozu byly od 50. let minulého století a do svého zbourání byly 11. nejvyšší stavbou České republiky.

Původně měl signál z vysílače pokrývat území tehdejšího Československa. V minulosti ale bylo možné signál z něj zachytit i v Číně, Japonsku, Indii nebo na Madagaskaru. Před ukončením jeho provozu byl signál z Topolné po setmění, kdy se dlouhé vlny šíří nejlépe, zachytitelný ve velké části Evropy.