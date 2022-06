Liblice nechtějí přijít o vysílač, k záchraně nejvyšší české stavby bude petice

S přechodem analogového signálu na digitální ztratila stavba na konci loňského roku využití. Lidé z Liblic a okolí se obávají, že budou strženy, a připravují za zachování stožárů petici, jsou pro ně symbolem domova. „Zatím nevíme, kdy to bude, ale někteří majitelé pozemků pod vysílačem dostali v červnu žádost o souhlas s odstraněním stavby,“ řekla Ivana Havlínová za Spolek přátel obce Liblice. Stožáry jsou podle ní viditelné z velké dálky. „Je nám jasné, že jejich údržba je nákladná, ale my uděláme vše pro to, aby odsud nezmizely, možná by mohly mít ještě jiné využití,“ doplnila.